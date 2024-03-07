الوقت يداهم «مفاوضات غزة» وواشنطن تتحرك في مجلس الأمن

المصدر: عواصم - وكالات

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أنهت المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الرابع في القاهرة وسط ضغوط، لا سيما أميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان.

قالت حركة «حماس»، أمس الأربعاء، إنها أبدت المرونة المطلوبة في «مفاوضات غزة» الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع. واتهمت الحركة، في بيان، إسرائيل بأنها «لا تزال تتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب». وأكدت الحركة، عزمها «مواصلة التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب ومصالحه».

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، مفاوضات التهدئة في غزة، إذ سلمت «حماس» ردها إلى الوسيطين المصري والقطري، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق.

في الأثناء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء إن بدء سريان هدنة في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع في يد «حماس»، وحذر من وضع خطير للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بحلول شهر رمضان. واعتبر بايدن، في تصريحات للصحافيين أثناء عودته من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض: «الإسرائيليون يتعاونون، وعرض وقف إطلاق النار عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار». وأضاف «إن الأمر في يد حماس حالياً». وحذر بايدن من وضع خطير للغاية في إسرائيل والقدس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بحلول شهر رمضان.

وفي سياق متصل كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة لشبكة «سي إن إن»، عن أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ومؤقت في غزة، من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. نقلت القناة عن دبلوماسي أمريكي لم تذكر اسمه، قوله إن مشروع القرار يدعم اتفاقاً لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً في غزة، مع إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الأطراف.

ولكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.

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