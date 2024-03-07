3 قتلى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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في حين من المقرر أن تبدأ قريباً محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قُتل أمس عنصر من ميليشيا «حزب الله» وزوجته وابنهما في ضربة إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة حولا الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، في هجوم ردّ عليه الحزب بإطلاق صواريخ على أهداف مدنية في شمال إسرائيل.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء أن المحادثات ستبدأ خلال شهر رمضان، حسبما ذكرت الوكالة.

ويدرس مسؤولون لبنانيون اقتراحاً قدمه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين مستشار الرئيس جو بايدن. وكان هوكستين في بيروت لإجراء محادثات يوم الاثنين الماضي ركزت على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأعمال العدائية بين «حزب الله» وإسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخراً أنه سيزيد الضغط العسكري على «حزب الله» رداً على هجماته اليومية على إسرائيل حتى ينسحب من الحدود.

وتريد إسرائيل استخدام الضغط الدبلوماسي لضمان انسحاب «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 1701. ومع ذلك، حذر غالانت مؤخراً من أن إسرائيل مستعدة أيضاً لشن عملية عسكرية كبيرة «إذا لزم الأمر». ويخشى دبلوماسيون من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة.

في الأثناء وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية «باستشهاد 3 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة الزوج والزوجة والابن بالغارة المعادية، التي استهدفت منزلاً مؤلفاً من 3 طوابق في حولا» وهم «الأب حسن علي قاسم حسين والأم رويدا مصطفى والابن علي حسن حسين (25 عاماً)».

ومساء أعلن «حزب الله» أن حسن علي حسين مقاتل في صفوفه.

وبعيد الغارة الثلاثاء، أعلن «حزب الله» مساء إطلاق «عشرات صواريخ الكاتيوشا» على كيبوتس كفربلوم الواقع على بعد ستة كيلومترات من أقرب نقطة حدودية و«استهداف مبنى» في كريات شمونة.

وأعلن الحزب أن قصفه يأتي «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى واستهداف منزل مدني في حولا».

كذلك أعلن الحزب أنه شن الثلاثاء هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود.

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