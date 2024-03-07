إصابة سفينة ترفع علم بربادوس بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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أفاد الجيش الأمريكي أن قواته أسقطت صاروخاً وثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مدمّرة أمريكية في البحر الأحمر الثلاثاء، بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة، في حين أصيبت سفينة شحن بصاروح أمس قبالة عدن.

وقال مالك ومشغل السفينة ترو كونفيدانس التي ترفع علم باربادوس وتشحن بضائع سائبة إن صاروخا أصابها أمس الأربعاء على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن وإن حريقا ما زال مشتعلا على متنها.وقالت الشركة المالكة ترو كونفيدانس شيبينج المسجلة في ليبيريا والشركة المشغلة ثيرد جانيواري ماريتايم المحدودة ومقرها اليونان في بيان مشترك إن «السفينة تنحرف عن مسارها»، وإنه لا يوجد أي صلة حاليا مع أي كيان أمريكي. وأضافت الشركتان أنه لا يوجد معلومات متاحة حاليا عن طاقم السفينة المكون من 20 شخصا أو حراس الأمن المسلحين الثلاثة على متنها.

وقال مصدر ملاحي إن ثلاثة من أفراد طاقم السفينة فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة.وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وأضاف ان قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.

وقبل ذلك قالت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن «سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأمريكيين والتي ترفع علم بربادوس»، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها. وقُبيل ذلك، أشارت «أمبري» إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما «اعترضتها قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم (البحرية اليمنية)»، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.

صاروخ ومسيرات

وقبيل ذلك قال الجيش الأمريكي في بيان إن «قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أسقطت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة +يو اس اس كارني+ (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر». وأضاف «لم تلحق أضرارا بالسفينة»، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دمرت 3صواريخ مضادة للسفن وثلاث مسيّرات بحرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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