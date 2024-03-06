بايدن يتوجه إلى حماس بهذا الطلب

المصدر: وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حماس إلى القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، في مسعى لتذليل عقبات تعترض المفاوضات الشاقة الدائرة من أجل التوصل إلى هدنة بين الحركة وإسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي "الأمر بيد حماس حاليا"، معربا عن خشيته من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، حركة حماس إلى القبول بـ"وقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل فيما تجري الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة.

وأكد بلينكن: "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم".

وأضاف: "على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".

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