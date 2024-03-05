أول تعليق من حماس حول مفاوضات وقف اطلاق النار قبل رمضان في غزة

المصدر: وكالات

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أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الثلاثاء إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة "لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق" في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا" مشددا على أن "ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات".

وأكد حمدان أن عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين لا يمكن أن تحدث إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بمشاركة حماس ومصر وقطر دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

وأعلن حمدان مجددا خلال مؤتمر صحفي في بيروت شروط الحركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتي تشمل إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم التي فروا منها إلى مناطق أخرى من غزة.

وقال حمدان "تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لنا الأخوة الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي، وأكدنا فيه على شروطنا في وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة (عودتهم) إلى الشمال".

وأضاف "نقول لبايدن والإدارة الأمريكية إن الأهم هو أن توقفوا تزويد جيش الاحتلال... بالسلاح والقذائف والصواريخ التي تنهال على رؤوس أهلنا العزل".

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