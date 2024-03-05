مصادر أمنية مصرية: محادثات وقف إطلاق النار في غزة لم تفشل ومازالت مستمرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مصادر أمنية مصرية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لم تفشل وما زالت مستمرة.

وأفادت المصادر بأن حركة حماس والأطراف الأخرى المنخرطة لم تنسحب من المحادثات.

وترددت تقارير إعلامية في وقت سابق أشارت إلى أن حركة (حماس) أعلنت فشل المفاوضات.

ورغم ذلك لم يؤكد ممثلون لحركة حماس هذا لدى سؤال من (د.ب.أ) بشأن ذلك .

وحصلت (د.ب.أ) على معلومات مفادها أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقد تتمخض عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون أيام لتسهيل عملية تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، لم يتم تحقيق نجاح بعد بسبب "خلاف إسرائيلي داخلي". وأشار التقرير إلى أن العقبات المتبقية "هامشية".

ويتفاوض في القاهرة ممثلون من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس. ولا تشارك إسرائيل بصورة مباشرة في المحادثات.

ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على قائمة أسماء المحتجزين الذين ما زالوا لدى حماس، من بين أمور أخرى.

ورغم ذلك، ذكر مسؤولو حماس أنهم لا يمكنهم تأكيد هوية الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة بسبب الهجمات الإسرائيلية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز