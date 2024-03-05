مليون إصابة بالأمراض المعدية في غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

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في قطاع غزة ثمة مليون فلسطيني مصابون بأمراض معدية، في ظل استمرار الحرب، منذ ما يقارب 150 يوماً، وما نجم عنها من نقص أو غياب في كل شيء.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحافي: إن الوزارة تعاني ضعف الإمكانات للتعامل مع هذا «العدد الكبير من الإصابات خاصة بعد استهداف عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية».

وأضاف «إن الوضع كارثي للغاية، ولا يمكن وصفه خاصة أنه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة». وأشار القدرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد إحداث «كارثة إنسانية وصحية» خاصة أنها أسهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين السكان المحليين والنازحين، الذين تكدسوا في مراكز الإيواء دون الحصول على متطلبات السكن الآدمية.

وما يجعل الوضع أكثر مأساوية، بحسب القدرة، انتشار المجاعة في المناطق الشمالية من القطاع، في ظل شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، ما أدى إلى «موت عشرات النساء والأطفال والمسنين حتى هذه اللحظة».

وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي قتل 364 كادراً صحياً، واعتقل 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة. وأضاف «إن قوات الجيش دمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى، و53 مركزاً صحياً من الخدمة، واستهدفت 126 سيارة إسعاف، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية».

وطالب القدرة الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان القطاع لمنع الكارثة الإنسانية.

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