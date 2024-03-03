مقتل وإصابة 44 شخصاً بحادث مروري في سوريا

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين جراء تدهور بولمان (حافلة) على اتستراد (حمص - حماة).

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "مركبة نوع (بولمان) تدهورت على اتستراد (حمص - حماة) ما أدى إلى وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين".

وأضافت أن دوريات من فرع مرور حماة وقسم شرطة حماة الخارجي والدفاع المدني حضرت على الفور وتم نقل المتـوفين وإسعاف المصـابين إلى المستشفى الوطني بحماة، مشيرة إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قوله إن جراح المصابين بين خفيفة ومتوسطة الشدة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية والإسعافية في المستشفى تعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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