وفد من حماس يزور القاهرة السبت للبحث بشأن هدنة في غزة

المصدر: أ ف ب

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يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

وتواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس سعيا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس، تتيح الإفراج عن رهائن محتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات.

وبعدما كان أعرب عن أمله في تدخل الهدنة حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع المقبل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن الاتفاق سيستغرق وقتًا أطول، وذلك بعد مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال غزة.

وقال مصدر مقرب من حماس لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع "من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى".

وأضاف "سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد".

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتطالب حماس بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

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