خمسة إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة

المصدر: البيان

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نفذت القوات المسلحة الأردنية مساء اليوم السبت، إنزالين جويين بطائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

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