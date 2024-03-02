قرقاش: السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعدت بالمشاركة ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات".

وأضاف معاليه: "السلام والاستقرار والتنمية تبقى عناصر مشتركة ومحل اتفاق وهدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات بحسب الموقع الجيوسياسي".

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