ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفاً و320 شخصاً

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 30 ألفا و320 قتيلا و71 ألفا و533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 148 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز