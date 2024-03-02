الأمن العراقي يحبط محاولة تهريب 40 طناً من الأدوية

المصدر: د ب ا

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط عمليات تهريب ما يقارب 40 طناً من الأدوية في محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهاز الأمن الوطني تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من العجلات محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد".

وأضافت أن قوة من الجهاز في محافظة ديالى باشرت بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة، ما أدى إلى ضبط شاحنتين تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين بالتهريب.

ولفتت إلى أن "المتهمين اعترفوا بالتحقيق الأولي على قدوم عجلات أخرى بنفس المسار وعلى إثرها تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما"، مشيرةً إلى أنه "تم ضبط ما يقارب 40 طناً من الأدوية المهربة، جرى مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".

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