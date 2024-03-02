الأردن ينفذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية شمال غزة

المصدر: عمان - ماجدة أبو طير

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أمس الجمعة، عن تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع استفادة 6 آلاف شخص في شمال قطاع غزة من الإنزالات الأردنية أمس، وفق ما أوردته قناة «المملكة» الأردنية.

كما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: «نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، صباح الجمعة، وبتوجيهات ملكية سامية ثلاثة إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي، وذلك في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع».

وأوضحت وكالة «بترا» أن هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأضافت الوكالة أن «القوات المسلحة تؤكد أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة».

وشاركت عدة دول في عمليات الإنزال الجوي مؤخراً.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أول من أمس، أن لندن وافقت على طلب من الأردن بتوفير مظلات، لتمكينها من إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني بسبب ويلات الحرب.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير بسبب تعثر دخول المساعدات الكافية براً، في الوقت الذي يواجه سكان القطاع وضعاً إنسانياً كارثياً جرّاء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.

وحذرت وكالات ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة من تزايد مخاطر المجاعة واليأس والاضطراب الاجتماعي في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحادث الذي وقع أمس الخميس في شمال غزة والذي أفادت التقارير بمقتل أو إصابة أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.

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