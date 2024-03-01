كولومبيا تعلّق شراء الأسلحة الإسرائيلية إثر مقتل العشرات شمالي غزة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

علَّقت كولومبيا، أمس، شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل، وهي أحد الموردين الرئيسين لقوات الأمن في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بعد مقتل أكثر من مئة شخص خلال تجمُّعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة.

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عبر منصة «إكس»: «أثناء انتظار الغذاء، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو. يسمى هذا إبادة جماعية ويذكرنا بالهولوكوست، برغم أن القوى العالمية لا تريد الاعتراف بذلك».

وأضاف: «لهذا السبب، علَّقت كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل».

وفتح جنود إسرائيليون النار على حشد من سكان شمال غزة أمس خلال تجمعهم للحصول على مساعدات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، فيما تجاوزت حصيلة الحرب 30 ألف قتيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأقر مسؤول عسكري إسرائيلي بوقوع إطلاق نار محدود من جانب الجنود الذين شعروا بالتهديد، إلا أنه تحدث عن تدافع قُتل وجُرح خلاله العشرات من السكان، ودهست شاحنات المساعدة بعضهم.

وتستخدم قوات الجيش والشرطة الكولومبية منذ عقود بنادق ومسدسات وصواريخ مضادة للطائرات إسرائيلية الصنع، ويمتلك سلاح الجو نحو عشرين طائرة من طراز كفير الإسرائيلية الصنع.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحافة المحلية من مصادر في وزارة الدفاع، فإن الشراءات شملت أيضاً طائرات مسيّرة ومعدات لتشغيل المروحيات.

كما تمتلك كولومبيا حقوق تصنيع بنادق «الجليل» وصواريخ «سبايك» الحاصلة على براءة اختراع إسرائيلية.

وكان الرئيس بيترو قد قال، عبر منصة «إكس»، في 20 فبراير: «في غزة، هناك إبادة جماعية... لولا لم يقل إلا الحقيقة. إما أن ندافع عن الحقيقة، أو أن الهمجية ستدمرنا»، معرباً عن تضامنه الكامل مع رئيس البرازيل.

جاء ذلك بعدما أثار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أزمة دبلوماسية باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبَّه الهجوم الإسرائيلي بالمحرقة اليهودية على يد النازيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز