ميقاتي: وقف القتال في غزة سيطلق محادثات التهدئة في لبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، إن الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل، ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال ميقاتي، إنه واثق بأن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، منهية ما يقرب من خمسة أشهر من القصف والغارات الجوية عبر الحدود.

وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة من الغارات، أمس، على معاقل حزب الله في سلسلة من القرى اللبنانية، ما أسفر عن أضرار وإصابات.

وجاء ذلك عقب إعلان حزب الله استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي مشارف بيت ليف وراميا. وبحسب مصادر الأمن اللبنانية، أصيب 14 شخصاً في هجمات إسرائيلية على بلدة صديقين بعد منتصف الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية ضربت عدداً من الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة جبل بلاط، بما في ذلك مواقع إطلاق وموقع عسكري. وأضاف الجيش أنه جرى تحديد عدد من عمليات الإطلاق، التي عبرت من لبنان باتجاه أدميت وشلومي في شمال إسرائيل، أمس.

وأعلن حزب الله، أمس، استهداف مستوطنة «ايلون» الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، رداً على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمدنيين في جنوب لبنان. وقال حزب الله، في بيان صحفي: «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، التي استهدفت القرى والمدنيين، وآخرها مقتل لبناني وزوجته المسنين في بلدة كفرا، استهدف ‌عناصرنا مستوطنة «ايلون» بدفعات من صواريخ الكاتيوشا».

وأعلن الحزب، في بيانات منفصلة سابقة، استهداف انتشار للجنود الإسرائيليين في محيط موقع «جل العلام» وموقع «الرمثا»، وتجمع للجنود في محيط «تلة الكوبرا» بالأسلحة الصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، وعناصر تابعة لحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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