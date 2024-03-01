هجوم الضفة يخلّف قتيلين إسرائيليين

المصدر: تل أبيب - وكالات

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أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، أنّ إسرائيليَّين قُتلا بالرصاص، أمس الخميس، في هجوم بالقرب من مستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت خدمات الإسعاف، أنّ مسعفين سجلوا مقتل رجلين، أحدهما يبلغ حوالي 40 عاماً والآخر يبلغ حوالي 20 عاماً. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه حيَّد مسلحاً وصل إلى محطة وقود المستوطنة وأطلق النار.

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أنه تم تحييد إرهابيين اثنين بعد شنهما هجوما على محطة وقود في المستوطنة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصين على الأقل قتلا فى هجوم بالرصاص بعد ظهر أمس في محطة وقود عند مدخل مستوطنة عيلي.

واضافت الصحيفة، أنه تم تحييد الإرهابيين الإثنين، أحدهما في مسرح الهجوم والآخر في أثناء محاولته الفرار.

من جهة أخرى، صادرت إسرائيل، أمس الخميس، عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدراً مطلعاً على القرار قال لرويترز، إنه لا توجد خطة للبناء هناك حالياً. وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فداناً.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس.

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