بدء مفاوضات إنهاء التحالف الدولي في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول عبدالله، أن اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد، شرعت في عقد اجتماعاتها في العاصمة بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي، لأغراض التفاوض على إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، إلى جانب تقييم خطر الإرهاب في عموم البلاد.

وأفاد رسول في بيان صحافي، أمس، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المعدة على جداول الأعمال، لتقييم خطر الإرهاب، ومواقف البيئة العملياتية، والخيارات الآنية والمستقبلية، لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأضاف إن «اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء»، منوّهاً بتأكيد اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شيّاع السوداني، أعلن في تصريحات سابقة، مضي الحكومة في إنهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق، والتحول إلى العلاقات الثنائية مع الدول الممثلة في التحالف، خاصة بعد زوال خطر التنظيم الإرهابي.

وربط الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، الهجمات الأخيرة التي نفذتها فصائل مسلحة ضد مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق، بالحرب الإسرائيلية على غزة. وعبّر عن تفاؤله بالتوافق العراقي الأمريكي في شأن ملف إنهاء التواجد العسكري الأمريكي، وقال عنه إنه موجود بالأساس بناءً على دعوة من حكومة بغداد قبل سنوات عدّة، للمساعدة في محاربة «داعش».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز