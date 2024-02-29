وفاة معتقل فلسطيني عمره 22 عاماً في سجون إسرائيل

المصدر: د ب ا

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الخميس، وفاة معتقل فلسطيني /22 عاما/ في سجون إسرائيل.

وقالت المنظمتان في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الأسير المتوفي من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2022.

وأوضحتا أن المعتقل توفي بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الوفيات في سجون إسرائيل إلى 10، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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