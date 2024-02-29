مسيرة لأسر المحتجزين الإسرائيليين نحو القدس

المصدر: غزة - د.ب.أ

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تنظم أسر المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مسيرة من كيبوتس «رعيم» الحدودي مع القطاع، إلى القدس، تحت شعار «متحدون لتحرير الرهائن». ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى المدينة السبت المقبل، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.

واتجهت المسيرة أولاً أمس، إلى «سديروت»، أقامت مراسم تضامن عند مركز الشرطة الساعة الرابعة والنصف بعد العصر. وبعد ذلك توجهت المجموعة سيراً على الأقدام إلى «كريات غات» لقضاء الليلة الأولى.

واليوم الخميس، تسير المجموعة من «كريات جات» إلى مدينة «بيت جبرين»، قبل مواصلة طريقها إلى «بيت شمش»، حيث تقام مراسم هناك في المساء. وفي صباح الجمعة، تنظم المجموعة «مسيرة أوسع نطاقاً» تضامناً مع الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وسيقضي المشاركون في المسيرة الليل في كيبوتس «تسورا»، ثم يتوجهون إلى القدس.

وسيتم إقامة مسيرة مساء السبت المقبل في ميدان باريس بالمدينة.

ولفت الناطق باسم عائلات الأسرى حاييم روبنشتاين إلى أن المسيرة تمر عبر العديد من المدن في الطريق إلى القدس، داعياً إلى الانضمام إلى المسيرة، للتوحد وراء استعادة الأسرى.وتأتي المسيرة في حين تجرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

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