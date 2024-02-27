مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم الفارعة في مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، ومقتل فلسطيني رابع جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول محلي أن أحد قتلى مخيم الفارعة كان يواجه القوات الإسرائيلية بالسلاح.

وأكدت الوزارة "استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس، وهم، أحمد جمال دراغمة (26 عاما)، برصاص بالصدر والرقبة والرأس، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما) برصاصة بالرأس، وأسامة جبر زلط (31 عاما) برصاصة بالصدر".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتصفية أحمد دراغمة" الذي وصفه بأنه "قيادي بارز" في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة طوباس.

وأضاف "تم خلال العملية قتل إرهابيين مسلحين آخرين ... خلال العملية أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة عاصم منصور إن الشبان قتلوا بعد "اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة".

وأضاف "واجه عشرات الشبان من سكان المخيم ومسلحون القوات قبل أن تستدعي مزيدا من التعزيزات بينها جرافات حفرت شوارع المخيم وضربت شبكات المياه والصرف الصحي".

وبحسب منصور، فإن "أحمد دراغمة من المقاومين، قتل وسلاحه في يده"، في حين أن بيادسة وزلط "ليسا مسلحين، كانا في منزليهما وقتلا برصاص القناصة الذين انتشروا في المخيم".

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان "شهداءها الأبطال أسامة زلط ومحمد بيادسة".

كما نعت حركة حماس في بيان "الشهداء الأبطال في مخيم الفارعة".

وقال اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني "قامت طواقمنا باستلام شهيد من قوات الاحتلال على حاجز مزموريا وجاري نقله لمستشفى الحسين في مدينة بيت جالا".

وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشاب نزار محمود عبد المعطي حساسنة (34 عاماً) برصاص الاحتلال عند حاجز مزموريا بمدينة بيت لحم".

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقتل منذ بدء الحرب أكثر من 400 شخص في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ العام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتنفّذ فيها القوات الإسرائيلية بانتظام مداهمات وعمليات عسكرية تتخللها مواجهات عنيفة مع فلسطينيين.

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