3 غارات أمريكية بريطانية على مواقع حوثية

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد الطيران الأمريكي البريطاني أمس غاراته على مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة بثلاث غارات.

وأفاد مصدر أمني بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن مساء أمس ثلاث غارات على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته في حسابها في منصة «إكس» أمس، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف على الأرجح «إم في تروم ذور» وهي ناقلة كيماويات نفط أمريكية وترفع العلم الأمريكي في خليج عدن يوم 24 فبراير. وأضافت إن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، لافتة إلى أن الصاروخ سقط في المياه.

وأوضحت أنه في اليوم نفسه، أسقطت قوات القيادة المركزية طائرتين من دون طيار فوق جنوبي البحر الأحمر دفاعاً عن النفس، فيما تحطمت مسيّرة ثالثة بسبب عطل ما على الأرجح.

وكررت القيادة التأكيد أن الإجراءات التي تتخذها تأتي حماية لحرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم دولياً، ومن أجل جعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن التجارية.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية نفذت ضربات طالت نحو 18 هدفاً حوثياً في اليمن قبل يومين، مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات، وفق القيادة المركزية الأمريكية.

وشنت الميليشيا منذ نوفمبر الماضي أكثر من 45 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأعاقت تلك الهجمات حركة الشحن الدولية، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي، وأجبرت شركات عدة على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

إلى ذلك، قالت شركة تتوسط في استئجار سفينة الشحن (روبيمار) أمس، إن مالك السفينة التي تُركت في جنوبي البحر الأحمر بعدما أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون الأسبوع الماضي يتطلع لسحبها بمجرد إيقاف تسرب على متنها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز