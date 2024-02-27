اتفاق ليبي سوداني على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين البلدين

المصدر: طرابلس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن ذلك الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وتبادل الوفود بينهما.

واستقبل المنفي، البرهان ظهر أمس، في مطار معيتيقة الدولي بحضور رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية والمكلف بوزارة الخارجية الطاهر الباعور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنه تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين ليبيا والسودان ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبيهما، وذلك في الزيارة التي أداها البرهان أمس إلى طرابلس .

وأكد المنفي وقوف بلاده إلى جانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه ، وأضاف إن السودان يعد دولة مهمة بالنسبة لليبيا، ولا يمكن التفريط في استقراره وتماسكه، مبرزاً أن جهود ليبيا من أجل التوصل إلى السلام في السودان التزام ومسؤولية تجاه هذا البلد الشقيق.

وقال المنفي إن لاجئي السودان في ليبيا سيعاملون معاملة الليبيين في جميع النواحي التعليمية والصحية.

وكان البلدان قد اتفقا في سنة 2017 على مكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة والتصدي لأشكال التهريب العابر ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح البرهان أن السودانيين في ليبيا لا يشعرون بالغربة، لافتاً إلى أنه اتفق مع المنفي على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري، فيما أكدت مصادر ليبية لـ«البيان» أنه تم التطرق في لقاء الرئيسين، إلى التدخلات الخارجية والدور الروسي في البلدين، وإلى ما يمكن أن تقدمه ليبيا من مساعدات مخابراتية وعملياتية للجيش السوداني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز