إسرائيل تقدم تقريراً للعدل الدولية حول الإجراءات الخاصة بقطاع غزة

المصدر: د ب ا

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قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدمت الاثنين تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجرات التي تم اتخاذها من أجل الامتثال لحكم مؤقت دعا تل أبيب لمنع أعمال الحرب التي قد ترقى إلى الإبادة الجماعية ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر عام 2023بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقضت المحكمة في 26 يناير الماضي بأنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكنها لم تصدر أمراً للدولة العبرية بوقف إطلاق النار.

وانتهت الاثنين المهلة التي منحتها المحكمة لإسرائيل لتقديم تقرير بشأن عملياتها في قطاع غزة.

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