القوات الإسرائيلية تنصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى

المصدر: د ب ا

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نصبت القوات الإسرائيلية كاميرات مراقبة وجددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى في القدس، وفق تقرير فلسطيني اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، كذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد اسمنتية جديدة".

وأضاف الشهود أن "قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك".

وأشاروا إلى أن "قوات الاحتلال قامت بإقامة ثلاثة مربعات اسمنتية فوق السور، والموضوع يجري بسرعة قبيل شهر رمضان، حول فك، ونقل، وإعادة تركيب وتثبيت لأبراج المراقبة، والتنصت الإسرائيلية إلى القواعد الاسمنتية المتقدمة، والمطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي، والذي يمثل في الوقت ذاته الجدار الغربي للمسجد، والواجهة الشرقية".

ووفق الوكالة، "اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت مصادر محلية إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

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