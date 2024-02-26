حرس المنشآت يغلق الحقول النفطية في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا، أمس، إغلاق جميع الحقول النفطية في البلاد، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبه، وعدم استجابتها للاتفاقيات الموقعة بينهما، وقال في بيان، إنه أمهل المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في زيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، لكن من دون جدوى، منادين باعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 % مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

وبالمقابل دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم، قائلاً إنه يتفهم تلك المطالب.

وشدد سليمان خلال لقائه، أمس، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، على ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات، وحماية العاملين بالمواقع النفطية والممتلكات والمنشآت، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز