مصرع 13 مدنياً بانفجار لغم خلال جمعهم الكمأة في سوريا

المصدر: أ ف ب

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قُتل 13 مدنياً خلال جمعهم الكمأة من جراء انفجار لغم من مخلّفات «داعش» شمالي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأكد المرصد مقتل 13 مواطناً، بينهم نساء، من أبناء عشيرة واحدة من جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية الرصافة في الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وخلال موسم جمع الكمأة الممتد بين فبراير وأبريل، يتكرر سقوط قتلى من جراء انفجار الألغام، مع انصراف السكان إلى جمعها من مناطق صحراوية شاسعة.

ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة نظراً لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من الحرب.

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