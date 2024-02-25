سفينة شحن استهدفها الحوثيون تنذر بكارثة بيئية

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

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حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) من أن سفينة شحن في خليج عدن تعرضت لهجوم شنه الحوثيون، تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة في كارثة بيئية قد تتفاقم.

وتعرضت سفينة الشحن روبيمار التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم حوثي الأحد.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة أن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً. وقالت إن السفينة «كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية».

وأمس، أعلنت القوات الأمريكية أنها أسقطت الجمعة ثلاث مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر ودمرت سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن، غداة ضربها أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن.

وأعلنت «سنتكوم» في بيان أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من «إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار». وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية دمرت «سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر».

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