قصف متبادل على الجبهة الشمالية وغانتس يهدد

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بيروت، تل أبيب - وكالات

يتواصل التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل، في حين تتوالى التهديدات الإسرائيلية للبنان، وآخرها ما قاله الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس. وشهدت مناطق جنوب لبنان تحليقاً متقطّعاً للمسيّرات الإسرائيليّة، وصولاً حتّى أجواء ​البقاع الغربي​ وجبل صافي في إقليم التّفاح. كما عادت الغارات الإسرائيليّة لتطاول أكثر من منطقة وقرية وبلدة جنوبية. وتعرّضت الأطراف الشمالية لعلما الشعب وعيتا الشعب مقابل بلدتي القوزح وبيت ليف لغارة إسرائيلية.

واستهدفت غارة إسرائيلية، الأطراف الشمالية لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة برعشيت، وجبل بلاط ومروحين. وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت للمرة الثانية، مجمعاً عسكرياً لـ«الحزب» في بلدة بليدا جنوب لبنان. وطال القصف المدفعي أطراف بلدات كفرشوبا وحلتا وخراج راشيا الفخار- منطقة الظهر. ومن جهته أعلن «الحزب» أنه استهدف عدّة مواقع إسرائيلية. وفي جولته على الجبهة الشمالية، قال غانتس إن «الحرب الدائرة في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم». ولفت إلى «أننا نعمل عسكرياً وسياسياً.. ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا».

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