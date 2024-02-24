الجيش الأمريكي يحبط هجمات للحوثي

المصدر: واشنطن - وكالات

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قال الجيش الأمريكي، أمس، إنه دمر طائرات مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في كل من اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبين له أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الضربات أصابت أربع طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأعلنت «سنتكوم» في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي، أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر أمس، من «إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار».

وقالت «سنتكوم» إن قوات أمريكية ضربت الخميس أربع مسيرات حوثية وصاروخي كروز مضادين للسفن، موضحة أن الأسلحة «كانت معدّة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون». وأضافت القيادة المركزية إن السفن لم تصب بأضرار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خلص تقرير استخباراتي داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

تقرير

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في «البنتاغون»: «حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأمريكية المركزة».

وأضاف التقييم أن الحوثيين ما زالوا قادرين على عرقلة مسار الشحن التجاري الدولي في هذه المنطقة، خصوصاً بعد ظهور أسلحة نوعية لديهم، وهي الغواصة المسيرة الإيرانية الصنع قبل أيام.

وبحسب التقييم، الذي بقي جزء منه سرياً ولم يطلع عليه الصحفيون، فإن الحوثيين واصلوا هجماتهم طوال يومي السبت والأحد الماضيين من دون انقطاع، رغم شن سلاح الجو الأمريكي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وأنفاق يملكها التنظيم المدعوم من طهران.

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