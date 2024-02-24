"حماس" رداً على خطة نتانياهو لما بعد الحرب: يدرك أنها لن تنجح

المصدر: أ ف ب

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انتقدت حركة "حماس"، الجمعة، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أنها مآلها إلى الفشل.

وقالت الحركة على لسان مسؤولها في بيروت أسامة حمدان: "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتانياهو يقدم أفكاراً يدرك تماماً أنها لن تنجح (...) اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".

واقترح نتانياهو خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنص على احتفاظ إسرائيل بـ"السيطرة الأمنية" في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية "مسؤولون محليون".

وتنص الوثيقة التي عرضها نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني، مساء الخميس، على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني "على كامل منطقة غرب الأردن"، براً وبحراً وجواً، "للحؤول دون تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".

وأضاف حمدان: "هذه الورقة لن يكون لها أي واقع أو أي انعكاس عملي لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم".

وتابع أن "القراءة لهذه الورقة ولقرار رفض الاعتراف بأي دولة فلسطينية يعكس أمرين لا بد أن يتوقف الجميع أمامهما، الأول أنه يرفض قطعاً الاعتراف بدولة فلسطينية، أما الثاني فهو إصرار نتانياهو على الفصل بين الضفة وغزة وعلى الفصل ما بين القدس والضفة، وهذا يعني أن هذا الكيان مخططه الحقيقي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفتيتها".

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