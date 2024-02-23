اتفاق عراقي تركي بشأن «المياه والأمن»

المصدر: بغداد - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، ورئيس مجلس الأمة التركي، نعمان كورتولموش، أمس، على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التقى رئيس مجلس الأمة التركي، نعمان كورتولموش، وذلك على هامش المشاركة في الجلسة العامة 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو».

وأوضح البيان أنه «جرى خلال اللقاء، الاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية في معالجة ملف المياه، بما يضمن زيادة حصة العراق، لتكون عادلة وكافية تغطي حاجة البلاد الفعلية، فضلاً عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب».

وأكد رئيس الوفد العراقي النيابي «رفض الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، وتأثيرها في مستقبل العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين»، داعياً إلى «ضرورة التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما تجاه القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز