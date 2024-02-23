4 قتلى بغارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لـ«حزب الله» وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان قرب النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مبنى سكني في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من «حزب الله» وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح.

وتقع كفررمان على بعد 12 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. وكان «حزب الله» أعلن في بيانات متلاحقة أمس استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، بينها كفر يوفال «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية».

ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة. وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 عنصراً من «حزب الله» و50 مدنياً، بينما قتل 12 جندياً و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.

والأربعاء قال عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي لـ«رويترز»، إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر. واجتمع المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي عصف بها الصراع.

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