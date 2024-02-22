الكنيست الإسرائيلي يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

صوَّت الكنيست الإسرائيلي بغالبية واسعة، أمس، لمصلحة قرار اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضد أي «اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية»، معتبراً أنه سيكون بمنزلة مكافأة لـ«حماس».

ويأتي التصويت بعد أيام من نشر صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً عن إعداد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العرب خطة شاملة لتحقيق سلام إسرائيلي-فلسطيني دائم بعد انتهاء الحرب في غزة، تنص خصوصاً على جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية.

ورحب نتانياهو بالتصويت، قائلاً عبر منصة إكس إن «هذا التصويت التاريخي يؤكد تصميمنا الجماعي»، مضيفاً: «لن نكافئ الإرهاب باعتراف أحادي الجانب رداً على مذبحة 7 أكتوبر، مثلما لن نقبل الحلول المفروضة».

ويؤكد القرار، الذي تبناه 99 من أصل 120 نائباً في الكنيست، أن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين»، وأن هذه التسوية لا يمكن تحقيقها إلا «من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومن دون شروط مسبقة».

ويضيف أن «إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية»؛ لأن «مثل هذا الإعلان بعد مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة هائلة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي اتفاق سلام مستقبلاً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز