3 قتلى في هجوم إسرائيلي استهدف حياً سكنياً بدمشق

المصدر: عواصم - وكالات

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كشفت وسائل إعلام سورية، أمس، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وأعلن التلفزيون السوري، أمس، أن إسرائيل شنت هجوماً جديداً بعدد من الصواريخ على العاصمة، وذكر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة السورية.

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل شخصين على الأقل من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لشقة سكنية في كفر سوسة.

وأشار «المرصد السوري» إلى أن انفجارات عنيفة هزت دمشق نتيجة استهداف أحد الشخصيات.

وتضم المنطقة مباني سكنية ومدارس، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية.

وجرى استهداف المنطقة في هجوم إسرائيلي في فبراير من العام الماضي.

وسمع شهود دوي عدة انفجارات متتالية. وقال شهود لـ«رويترز» إن الانفجارات أفزعت الأطفال في مدرسة قريبة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وفي لبنان، قتلت سيدة وطفلتها، أمس من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة جنوبي لبنان، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر طبي. وأفادت الوكالة باستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية حي المشاع في بلدة مجدل زون، مشيرة إلى مقتل مدنية وإصابة ابنتها بجروح خطرة وانها توفت لاحقاً في المستشفى.

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