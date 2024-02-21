مسؤول عراقي يؤكد انتهاء مبررات وجود التحالف الدولي في بلاده

المصدر: د ب أ

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أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات مع دول التحالف الدولي بشكل ثنائي، بعد أن انتهت مبررات وجود التحالف الدولي.

وقال الأعرجي، خلال اجتماعه اليوم مع سفير إسبانيا في بغداد بيدرو مارتينيز أفيال: «إن الحوارات الثنائية بين العراق والتحالف الدولي ستفضي إلى غلق وجود قوات التحالف الدولي في العراق»، معرباً عن شكر الحكومة العراقية لجميع الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة الإرهاب.

وأضاف، في بيان لمستشارية الأمن القومي في العراق: «أن علاقات العراق مع إسبانيا جيدة ومتطورة، وأن العراق يتطلع لأن تكون هذه العلاقات شراكة حقيقية إستراتيجية، وأن مجالات التعاون مع إسبانيا عديدة، لاسيما التعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، فضلاً عن الجانب الاقتصادي»، موضحاً أن هناك فرصاً عديدة للشراكة الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع ملف الحرب في غزة، حيث أكد الأعرجي أن الحرب ليست حلاً، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في إعطاء الفلسطينيين الحق في دولتهم، مثمناً مواقف رئيس الوزراء الإسباني الداعمة للحق الفلسطيني.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن رغبة بلاده بالتعاون مع العراق وعلى جميع المستويات»، واصفاً العراق بأنه «بلد مهم ويمثل عامل استقرار في المنطقة».

وأضاف: «أن ما يحدث في الشرق الأوسط مؤلم جداً، وأن إسبانيا تتعاطف مع الفلسطينيين، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة».

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