الإمارات: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967

المصدر: البيان

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أكدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وينبغي تطبيق القرارات الدولية بشأن حل الدولتين.

وقالت في جلسة لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية: "نؤمن أن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967".

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ومستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد".

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