منظمة الصحة العالمية تخرج 32 مريضاً من مستشفى ناصر المحاصر في غزة

المصدر: ا ف ب

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أنها أخرجت 32 مريضًا من مستشفى ناصر الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مؤكدة قلقها على المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا عالقين في الداخل.

وقال موظفو منظمة الصحة العالمية إن الوضع حول المستشفى في مدينة خان يونس "لا يوصف".

واقتحم الجيش الإسرائيلي الخميس المستشفى بناء على معلومات عن احتجاز رهائن فيه.

بعدما مُنعت من دخول المستشفى يومَي الجمعة والسبت، تمكّنت منظمة الصحة العالمية من تنفيذ مهمّتَي إنقاذ لنقل 32 مريضًا حالتهم حرجة بينهم طفلان من مجمع ناصر الطبي يومَي الأحد والاثنين.

وحمل الفريقان كميات قليلة من الأدوية والأغذية الأساسية للمرضى والموظفين المتبقين.

ونُقل المرضى الـ32 إلى مستشفيات أخرى ومستشفيات ميدانية في قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "إن تفكك وتدهور مجمع ناصر الطبي يشكل ضربة قوية للنظام الصحي في غزة".

وأضافت "لا كهرباء ولا مياه في مستشفى ناصر، وبدأت النفايات الطبية والقمامة تشكّل أرضًا خصبة للأمراض".

وأشارت المنظمة إلى أن "موظفيها قالوا إن الدمار حول المستشفى +لا يوصف+ وإن المنطقة محاطة بمبانٍ محترقة ومدمّرة وطبقات سميكة من الركام مع عدم وجود طرقات سالكة".

وأشارت إلى أن نحو 130 مريضًا وما لا يقلّ عن 15 طبيبًا وممرضًا ما زالوا داخل المستشفى.

وخرج قسم العناية المركّزة عن الخدمة وقام موظفو منظمة الصحة العالمية بنقل المريض الوحيد المتبقي في هذا القسم إلى جناح آخر من المجمع حيث يتلقى آخرون الرعاية الأساسية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن "خوفها على سلامة المرضى والعاملين الصحيين المتبقين في المستشفى"، محذرة "من أن المزيد من تعطيل الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والجرحى سيؤدي إلى المزيد من الوفيات".

لكن الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون وحدة العناية المركزة بلا كهرباء، مشددا على أن التغذية بالتيار متواصلة بدون انقطاع.

وقال الكولونيل موشي تيترو الذي يتولى تنسيق الجهود الإنسانية في المستشفى في تصريح لصحافيين "نحن على تواصل مع المستشفى ونراقب عن كثب الأوضاع ونحرص على توفر ما يكفي من الإمدادات".

ونفى صحّة ما أعلنته وزارة الصحة في غزة بشأن وفاة مرضى في المنشأة منذ أن بدأ الجيش عملياته.

وقال تيترو إن تلك الادعاءات هي "كذب محض"، مضيفا "لم يمت أي فلسطيني في وحدة العناية المركزة بسبب عمليات جيش الدفاع".

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