محافظ شمال سيناء: 10 آلاف شخص عبروا من رفح إلى مصر منذ بدء الحرب

المصدر: القاهرة - وكالات

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قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة إن نحو 10 آلاف شخص عبروا معبر رفح من قطاع غزة إلى الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح شوشة لوكالة أنباء العالم العربي: «منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، شهد المعبر عبور نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان غزة، للعلاج في مستشفيات مصر وبعض الدول الشقيقة والصديقة، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم، هذا بالإضافة إلى نحو 2400 من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية ونحو 4 آلاف مصري من العالقين بالقطاع».

وذكر أن «معبر رفح يفتح أبوابه منذ بدء العملية العسكرية وعلى مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية».

وأكد أن نحو 20 ألف شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وعشرات سيارات الإسعاف دخلت غزة منذ أكتوبر الماضي، وأن المساعدات تصل إلى العريش عبر 3 محاور، البري حيث تأتي المساعدات من داخل مصر من المؤسسات المصرية والعربية، والجوي حيث استقبل مطار العريش الدولي نحو 600 طائرة من 52 دولة ومنظمة دولية، والبحري حيث استقبل ميناء العريش البحري العديد من السفن المحملة بالمساعدات. وأشار إلى بناء مصر مخازن لوجستية كبرى بالقرب من المعبر لتسهيل دخول شاحنات المساعدات.

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