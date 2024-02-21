السودان.. قصف في الخرطوم وغارات جوية على الجزيرة ودارفور

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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تواصلت المواجهات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، في محاور مختلفة وميادين متعددة، حيث تبادل طرفا الاقتتال (الجيش والدعم السريع) القصف المدفعي المكثف وسط الخرطوم وشرقها، فيما نفذ طيران الجيش غارات جوية، استهدف بها مواقع، تتجمع فيها قوات الدعم السريع بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، كما نفذ غارات مكثفة على مواقع مختلفة بولاية الجزيرة.

وأفاد شهود لـ«البيان» بأنهم شاهدوا سحباً من الدخان تتصاعد في سماء الأحياء الواقعة شرق مدينة الخرطوم، وذلك عقب قصف مدفعي كثيف، انطلق من مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، في حي اركويت، ونقاط غرب المدينة الرياضية تجاه مواقع الجيش وسط الخرطوم، وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.

وفي ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل شن سلاح الجو غارات في عدة مواقع بالولاية، وحسب شهود فإن الطيران استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة طابت غرب مدينة الحصاحيصا، كما قصف الطيران أهدافاً أخرى بشرق الجزيرة وجنوبها.

ونفذ الطيران الحربي أيضاً غارات جوية مكثفة استهدفت مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون من إقليم دارفور آثاراً لقصف استهدف سوق المواشي بالمدينة، وبعض المساكن المدنية.

سياسياً انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، ترأسه د. عبدالله حمدوك، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

أعرب وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عن عميق تقديره لدور الاتحاد الأفريقي في دعم تطلعات الشعب السوداني،ومواقفه القوية في هذا السياق، وأكد أهمية التنسيق المحكم بين كافة المبادرات الإقليمية والدولية والدور المهم لمنظمتنا القارية، كما لفت الانتباه لفداحة الكارثة الإنسانية في السودان، وضرورة رفع الاستجابة الإقليمية والدولية للتصدي للاحتياجات العاجلة للملايين من السودانيين، الذين تضرروا من حرب 15 أبريل.

بدوره أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه يولي القضية السودانية اهتماماً خاصاً، وأنه سيكثف من التواصل الإقليمي والدولي لتسريع جهود الوصول لحل سلمي في السودان، مشدداً على أهمية الدور المدني في إنهاء الحرب وإسكات صوت البنادق في السودان.

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