أمريكا تنفذ ضربات ضد مركبة مسيّرة تحت الماء تابعة للحوثيين لأول مرة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة الأحد أن قواتها في البحر الأحمر "نفذت خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس" لإحباط هجمات يقوم بها الحوثيون في اليمن بينها إحباط "أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة.

وقال الجيش الأمريكي إن الضربات نفذت في الساعة الثالثة والثامنة مساء بتوقيت صنعاء (12,00 و17,00 ت غ)، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في أكتوبر.

كما استهدفت زورقا مسيّرا، وكان استخدام مثل هذه الزوارق نادراً نسبياً.

وأضاف البيان أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن.

وتابع "حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينتين واحدة تحت الماء والأخرى السطحية غير المأهولتين، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفا أن الضربات هدفها "جعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانا".

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