الديوان الملكي الهاشمي يعلن وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

المصدر: بترا

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين.

وأصدر، اليوم، بياناً فيما يلي نصه: «ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف».

وقرر الديوان إعلان الحداد على الفقيد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، وذلك بأمر من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن صادق التعازي وخالص المواساة.

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