غزة تخطف التركيز من أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ

المصدر: ميونيخ - وكالات

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هيمنت حرب غزة على مناقشات مؤتمر مدريد للأمن منتزعة التركيز الغربي على أوكرانيا الذي كان في أعلى سلم اهتمامات زعماء العالم في العامين الماضيين.

وبحث وزراء خارجية مجموعة السبع سبل تخفيف معاناة المدنيين في غزة، واستغلال المناسبة للتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في أزمة الشرق الأوسط. وفي جلستين منفصلتين، طرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رؤيتهما لإحلال السلام في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حديثه عن أن حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل للخروج من دائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد دعا حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، مع اضطرار كييف إلى سحب قواتها من مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة.

وقال إن ذلك يعكس نقص الأسلحة الذي تواجهه قواته.

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