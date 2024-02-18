استمرار التوتير الحوثي للملاحة بالبحر الأحمر

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن قواتها وجهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسير أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»: «إن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقت على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية «إم.تي بولوكس»، فجر أمس».

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

وأشارت تقديرات القيادة المركزية إلى أن ثلاثة من هذه الصواريخ على الأقل أطلقت باتجاه السفينة «إم/تي بولوكس»، التي قالت إنها ترفع علم بنما ومملوكة لجهة دنماركية ومسجلة في بنما. وجاء في البيان: إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الناقلة المحملة بالنفط الخام تعرضت لهجوم بصاروخ وهي في طريقها إلى الهند. وذكرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن السفينة «إم/تي بولوكس» انطلقت من مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية على البحر الأسود في 24 يناير، وكان من المقرر أن تفرغ حمولتها في باراديب بالهند يوم 28 فبراير.

وفي وقت سابق، أمس، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الإصابة كانت «مباشرة».

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