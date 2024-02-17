القوات الإسرائيلية تعتقل عدداً كبيراً من الطواقم الطبية بمجمع ناصر

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته الى ثكنة عسكرية".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).

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