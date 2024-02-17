قتيلان في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب إسرائيل

المصدر: كريات ملاخي - وكالات

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قُتل شخصان وأصيب أربعة في بلدة كريات ملاخي، في ما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حادث إطلاق نار عند مفترق طرق في جنوب إسرائيل، أمس الجمعة.

وقال المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي (كوبي) للصحافيين «لقد رفعنا مستوى حالة التأهب الوطني».

وقال قائد شرطة المنطقة المركزية آفي بيتون إن مهاجماً فتح النار على محطة للحافلات بالقرب من مفترق طرق في جنوب إسرائيل بعد ظهر أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وأضاف أن مدنياً مسلحاً كان في موقع الهجوم أطلق النار على المشتبه به، وأن الشرطة تمشط مكان الحادث بحثاً عن ضالعين آخرين محتملين في تنفيذ الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «هذا الهجوم يذكرنا بأن البلد بأكمله على خط المواجهة، وأن القتلة لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعاً». وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن الحادث «يثبت مرة أخرى أن الأسلحة تنقذ الأرواح». وتعهد بزيادة توزيع الأسلحة على المدنيين.

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