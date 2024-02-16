حماس: الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة والباقون في ظروف صعبة

المصدر: رويترز

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أكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة صوتية، اليوم، أن الخسائر بين الرهائن الإسرائيليين كبيرة، مشيراً إلى أن من تبقى من الرهائن يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد كشف، في وقت سابق، عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لدى «حماس»، مؤكداً أن عددهم كافٍ لتبرير الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو، في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) في 11 فبراير، أن هناك «عدداً كافياً» من 132 رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

ورداً على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتانياهو إن العدد «كافٍ لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها».

وقال: «سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً».

وتقدّر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.

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