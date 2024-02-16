تقرير أمريكي: مصر تجهّز منطقة مسوَّرة تحسباً لاستقبال لاجئي غزة

المصدر: أ ف ب

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كشف تقرير إعلامي أمريكي أن مصر تجهّز مخيماً مسوَّراً في شبه جزيرة سيناء تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة.

ويأتي المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، واستندت فيه إلى تصريحات مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين، بعد أن قالت منظمة حقوقية إن مصر تستعد لإنشاء منطقة أمنية معزولة، تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تقوم بإعداد «منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة» على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، تحذّر القاهرة من مغبة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

لكن مع وجود 1,5 مليون نازح فلسطيني أجبروا على التوجه إلى رفح على حدود مصر وعدم التوصل إلى نتائج من محادثات وقف إطلاق النار، قالت الصحيفة إن المنطقة المسورة جزء من خطط طوارئ، مشيرةً إلى أنها يمكن أن تستوعب أكثر من 100 ألف شخص.

وتصاعدت المخاوف من التهجير الجماعي مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة اجتياح قواته رفح، أقصى نقطة في جنوب غزة، للقضاء الكامل على حماس.

وحذر القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والجيران العرب وحلفاء إسرائيل، ومن بينهم الولايات المتحدة، من تأثير الهجوم على رفح في المدنيين.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة مصرية غير حكومية، قد نشرت تقريراً هذا الأسبوع، قالت فيه إنه يتم إعداد المنطقة لاستقبال لاجئين فلسطينيين في حال حدوث عملية نزوح جماعي من قطاع غزة.

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء، اليوم، آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة. وتفرض السلطات المصرية رقابة أمنية مشدد على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحافيين.

وتوضح مقارنة صور الأقمار الاصطناعية، التي تم التقاطها في 10 فبراير و15 من الشهر نفسه، القيام بتمهيد أراضٍ وتسويتها.

ونفى محافظ شمال سيناء، محمد شوشة، قيام مصر بتجهيز منطقة معزولة في سيناء لاستقبال اللاجئين، غير أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إنها تحدثت إلى مقاولين محليين قالوا إنه تم تكليف شركات بناء بإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار.

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