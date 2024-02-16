«أونكتاد»: غزة بحاجة لـ«خطة مارشال» و20 مليار دولار للإعمار

المصدر: جنيف - رويترز

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قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أمس، إن قطاع غزة سيحتاج إلى «خطة مارشال» جديدة للتعافي، مضيفاً أن حجم الضرر الناجم عن الحرب، يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في «أونكتاد»، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

وأضاف «نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً، إذا توقف (الصراع) الآن». وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة، سيتطلب دخول باحثين إلى غزة. وذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب «خطة مارشال» جديدة، في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

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