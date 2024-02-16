أمريكا تشن 4 ضربات على أهداف حوثية

المصدر: عدن، واشنطن - محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن قواتها شنت أربع ضربات، أول من أمس، على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حيث كانت تستعد الجماعة إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها «نجحت في تنفيذ 4 ضربات (دفاع عن النفس) ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة بدون طيار (UAV)، ومتفجر واحد». وأضافت: «كما تم ضرب سفينة سطحية بدون طيار (USV) في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي تم إعدادها للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر».

وحددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ المتنقلة والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. وقالت: «إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

ضبط أسلحة

وكذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق، أمس، في بيان إن القوات الأمريكية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى من إيران كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على متن سفينة في بحر العرب يوم 28 يناير. وأضافت أنه تم اكتشاف أكثر من 200 صندوق تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى ومتفجرات ومكونات لمركبات مسيرة فوق وتحت سطح الماء، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية ومعدات تجميع قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى على متن السفينة.

وقال رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلا: إن «استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يواصل تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة».

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